Какие российские звёзды зарабатывают больше всех?

Специалисты финансово-экономического журнала Forbes оценили, кто из российских знаменитостей заработал за прошлый год больше всех остальных. Для этого подсчитывались не только доходы звёзд шоу-бизнеса и известных спортсменов, но также их популярность у пользователей интернета и в средствах массовой информации. Лидирующее место в ежегодном рейтинге, как и в предыдущем периоде, занимает звезда российского хоккея Александр Овечкин – его прибыль составила 14,5 млн долларов.

Второе место досталось певцу-матерщиннику Сергею Шнурову, заработавшему в течение года 13,9 млн долларов. Третью строчку взял певец Филипп Киркоров, чей доход за год оценен в 8,9 млн долларов (на полтора миллиона американских рублей больше, чем в позапрошлом году). Также в рейтинге впервые оказалась отечественная певица (она же писательница, блогер, ресторатор, телеведущая и много ещё кто...) Ольга Бузова, получившая за год 3,9 млн долларов прибыли. Причём большую часть дохода звезде принесла реклама в соцсетях. Доходы певцов Григория Лепса ($8,2 млн), Димы Билана ($7,7 млн), Стаса Михайлова ($7,4 млн), телеведущих Ивана Урганта ($8,5 млн) и Ксении Собчак ($1,4 млн), хоккеиста Евгения Малкина ($9,5 млн) также позволили им попасть в десятку самых богатых знаменитостей.

Интересно, что в соседней Украине самым высокооплачиваемым артистом оказался актёр Станислав Боклан. Большинству зрителей он известнен ролями в телефильмах и сериалах «Поводырь», «Столетие Якова» и «Слуга народа». Кстати говоря, многие критики утверждают, что этот харизматичный и талантливый актёр является достойной сменой знаменитого украинского актёра Богдана Ступки. Более подробно об этой и других новостях можно узнать на портале ukr.media.

Что касается зарубежных знаменитостей, то их доходы в разы превышают заработки наших звезд. Судите сами: согласно рейтингу того же издания Forbs, самой высокооплачиваемой звездой в прошлом году стал голливудский актёр Джордж Клуни, который за год получил доход в 239 млн долларов (в 16 раз больше нашего Овечкина). На второй строчке актёр Дуэйн Джонсон (124 млн дол.), на третьей - Роберт Дауни-мл. (81 млн дол.). Среди актрис самыми доходными стали Скарлетт Йохансон (40,5 млн дол.), Анджелина Джоли (28 млн дол.) и Дженнифер Энистон (19,5 млн дол.). Заметьте, в рейтинге российских знаменитостей, заработавших больше всех денег, нет ни одного актера...

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