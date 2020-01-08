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Как смыть надоевшее или неудачное окрашивание с волос?
|Ксения ДАВЫДОВА
|08 Января 2020 г.
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Окрашивание волос – одна из самых популярных косметических процедур, обратившись к которой, можно быстро изменить имидж. Благодаря относительной простоте в ее проведении, многие представительницы прекрасного пола выполняют ее в домашних условиях, самостоятельно или с помощью подруги, мамы, сестры и т.д.
Однако говоря об окрашивании локонов, следует иметь в виду, что на 100% спрогнозировать конечный результат невозможно. И это даже в том случае, если за дело берется профессиональный колорист, что уж говорить о домашнем окрашивании...
Если получившийся после окрашивания результат не соответствует первоначальным ожиданиям, или имеющийся колер волос успел порядком надоесть, хочется смыть красящий пигмент как можно скорее.
В этой статье мы подробно рассмотрим все нюансы данной процедуры: где ее лучше выполнять, какие средства для этого более предпочтительны и есть ли «подводные камни»?
Самостоятельная смывка краски с волос
Для удаления стойкого красящего пигмента дома, как правило, используются самые разные натуральные продукты: начиная от лимонного сока, простокваши и разнообразных масел, до дегтярного мыла. Подобные средства отличаются более щадящим действием нежели готовые, но, за один сеанс, с их помощью получится смыть только пару тонов краски.
Профессиональные колористы предупреждают о том, что после самостоятельной смывки красителя, к локонам не вернется их природный цвет! По этой причине, лучше всего за подобной услугой обратиться в салон. Во-первых, это позволит в разы быстрее добиться желаемого результата, а во-вторых, исключит риск возникновения аллергии или термического ожога.
Тем же, кто все-таки решил справиться с поставленной задачей самостоятельно, стоит знать:
Даже принимая во внимание то, что блондинкам намного проще избавиться от не понравившегося пигмента, чем темноволосым, колористы все-таки советуют направить свои усилия не на смывку пигмента, а на изменение колера локонов посредством тонирования.
Технология смывки краски в салоне
Все используемые колористами средства, предназначенные для удаления красящего пигмента из волосяных стержней, делят на две категории:
Суть декапирования (термин, используемый колористами для процесса смывки краски в волос) – в применении продуктов, изменяющих структуру волос. Активный состав проникает под чешуйки волосяных стержней и оказывает разрушающее действие на красящий пигмент.
Так как в подавляющем большинстве современных красителей для локонов присутствует не один пигмент, а сразу несколько, удалить их полностью за один сеанс практически невозможно. Именно поэтому смывка проводится поэтапно. Причем чтобы избежать ухудшения состояния волос, каждый из этапов рекомендуется проводить раз в 10-14 дней, не чаще.
Насколько вредно смывать краску?
Точно так же, как и любое другое воздействие на волосы агрессивными химическими веществами, смывка краски ослабляет волосы. Залогом того, что причиненный вред будет минимальным, выступает ответственный выбор мастера, а также уверенность в том, что он использует только по-настоящему качественные продукты.
Настоящий мастер своего дела прежде, чем приступить к проведению декапирования, осмотрит состояние волос, и в том случае, если они сильно повреждены или ослаблены, постарается отговорить клиентку. Дело в том, в результате смывки, волос утрачивает и свой пигмент, из-за чего образуются пустоты, который придется заполнить повторным окрашиванием. Подобные манипуляции, да еще и за короткий промежуток времени, лишит их жизненной силы, и придется приложить максимум усилий, чтобы обеспечить прядям надлежащий восстанавливающий уход.
Забота о волосах после смывки краски
Основная причина ухудшения состояния и внешнего вида волос после смывки – нарушение естественного расположения кутикулы и лишение волос пигмента. Для возвращения шевелюре блеска и шелковистости рекомендуется и до, и после декапирования баловать пряди увлажняющей маской. Ее активные компоненты, проникая внутрь кутикулы, оказывают увлажняющее, питательное и регенерирующее действие на тусклые и безжизненные пряди.
Обязательными к использованию в домашних условиях после смывки краски с волос выступают репейное и касторовое масла. Их втирание в кожный покров головы перед мытьем, а также приготовленные на их основе маски, помогут избежать ломкости и сухости.
Almea Xlash
К сожалению, промахи и ошибки, связанные с неудачным окрашиванием и другими манипуляциями, с использованием довольно агрессивных средств, допускаются девушками не только по отношению к волосам, но также и к ресничкам. Различные виды наращиваний, ношение накладных ресниц, химические завивки и прочее способны лишить их жизненной силы.
К счастью, на сегодняшний день существует инновационный кондиционер Almea Xlash, уже успевший себя отлично зарекомендовать в качестве действенного средства для восстановления самих ослабленных ресниц, их укрепления и активизации их роста, усилении естественной пигментации, увеличения длины и густоты волосков (до 50%).
В состав сыворотки входит целый набор аминокислот, жизненно необходимых для здорового развития и роста натуральных ресниц, ретинол и целый букет других полезных ингредиентов. Процедура использования препарата Xlash очень проста, все что необходимо - ежедневно наносить пару капель продукта по линии роста ресничек верхнего века. Для максимального удобства и во избежание попадания жидкости на слизистые, производитель снабдил флакончик со средством специальной кисточкой-аппликатором.
Помимо уникальной действенности, кондиционер обладает еще одним неоспоримым достоинством – он полностью безопасен в применении и не имеет побочных эффектов. Поэтому, купить Xlash без всякого риска могут даже обладательницы чувствительных глаз, те, кто носит контактные линзы или склонен к аллергии на декоративную косметику.
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