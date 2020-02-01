Из жизни поползней: прислушиваются к синицам, но доверяют своим

Многие птицы хорошо знают тревожные сигналы других видов и реагируют на них при приближении опасности. Однако новое исследование показало, что живущие в Северной Америке поползни, хотя и опознают сигнал тревоги местных синиц, не приступают непосредственно к активным действиям, пока не услышат тревожный сигнал другого поползня.
Оба вида птиц, ставших объектом исследования, — черношапочная гаичка из семейства синицевых и канадский поползень — широко распространены в Северной Америке. Подобно российским поползням и синицам, зимой они часто образуют совместные стайки и кочуют в поисках пищи.
Черношапочная гаичка отличается богатым словарем вокализаций, включая громкий сигнал тревоги, звучание которого обычно передают как «Чикади!». От этого звука птица получила свое обиходное английское название (black-capped chickadee). У канадских поползней имеется свой тревожный сигнал, услышав который, они обычно объединяются и совместно атакуют приблизившуюся к ним хищную птицу.
Орнитологи из Института орнитологии Общества Макса Планка, Университета Монтаны и из Тихоокеанского университета обнаружили, что тревожные сигналы канадских поползней различаются в зависимости от того, заметили ли они хищника сами или же услышали сигнал тревоги черношачных гаичек. Исследователи наблюдали за реакцией птиц при приближении воробьиных сычей или виргинского филина — их обычных врагов.
Когда поползень видит приближающегося филина, он издает характерный для поползней тревожный сигнал и взлетает, чтобы вместе с другими поползнями атаковать хищника. Если поползень услышал сигнал «Чикади!», но сам не видел опасности, он начинает издавать сигнал тревоги, звучащий несколько иначе, и при этом не предпринимает других действий, пока не услышит подтверждающий сигнал от другого поползня.
Ученые полагают, что, реагируя на каждый сигнал со стороны гаичек, поползни в случае ложной тревоги будут терять зря слишком много энергии, однако полное игнорирование этих сигналов было бы опасным. Поэтому поползни, по выражению авторов исследования, «осторожно ретвитят» сигнал синиц. Эрик Грин объясняет, что этим поползни сообщают: «Мы находимся в состоянии повышенной готовности, так как мы узнали от синиц, что что-то происходит, но мы не проверили эту информацию».
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