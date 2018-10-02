Бородатая женщина из Казахстана: «Муж гордился мной всегда!»

В селе Турбат Туркестанской области Казахстана проживает 70-летняя Мухтабар Тораева, которая стала местной знаменитостью из-за своей бороды. В интервью Sputnik Казахстан женщина рассказала, что борода росла у ее матери, бабушки по материнской линии и родной сестры.

«У меня начала расти в 34-35 лет. К этому моменту я уже была замужем, родила сына и дочь. К волосам отнеслась нормально, их было немного. Прошло время, их стало больше. А затем и усы появились», — отметила Мухтабар.

По словам женщины, в родном округе мало кто знает ее настоящее имя — ее называют «бородатая».

«А муж гордился мной всегда. Говорил, что такой жены нет ни у кого», — вспомнила Мухтабар.

Ее супруг, который 50 лет работал сапожником, умер семь лет назад.

«Когда у меня появилась борода, он не стал смотреть на это как на что-то странное. Наоборот, говорил, что нужно ухаживать, ведь это дар Аллаха. Чего мне бояться, когда муж поддерживает? Он даже радовался, что жена стала знаменитостью», — добавила Мухтабар.

Она призналась, что никогда не хотела сбрить свою бороду. С ней женщина не расстается уже 35 лет. Мухтабар вспомнила, что однажды на ужине во время мусульманского поста к ней подошла пожилая женщина, которая заявила, что бороду сбривать нельзя ни в коем случае.

«Она мне сказала, что я могу заболеть, если сделаю это. Утверждала, что я особенная, а в роду у меня были верующие люди со способностями исцелять. Действительно, мой прадедушка был известным муллой и был наделен целительным даром», — пояснила «бородатая».

Женщина заверила, что гордится своей особенностью, которая сделала ее знаменитой.

По инф. rosbalt.ru

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