Материнский капитал: изменения к лучшему

В отделении ПФР по Иркутской области рассказали об изменениях, внесенных в программу материнского капитала. Принятые поправки в федеральный закон увеличивают сумму господдержки семей, закрепляют новые возможности использования материнского капитала, делают распоряжение средствами более простым и удобным, а также продлевают срок действия программы.

Как сообщает пресс-служба реготделения ПФР, одним из главных нововведений, согласно принятому закону, является распространение программы материнского капитала на первого ребенка. Все семьи, в которых первенец рожден или усыновлен начиная с 1 января 2020 года, получили право на материнский капитал в размере 466 тысяч 617 рублей. Заявление на оформление сертификата на первого ребенка в Иркутской области подали 73 матери.

Для семей, в которых с 2020 года появился второй ребенок, материнский капитал дополнительно увеличивается на 150 тысяч рублей и таким образом составляет 616 тысяч 617 рублей. Такая же сумма полагается за третьего, четвертого и любого следующего ребенка, рожденного или усыновленного с 2020 года, если раньше у семьи не было права на материнский капитал (например, если первые два ребенка появились до введения материнского капитала).

— Начиная с 2021 года, оформить материнский капитал и распорядиться его средствами можно будет быстрее. На выдачу сертификата МСК новый порядок отводит не больше пяти рабочих дней, на рассмотрение заявки о распоряжении средствами — не больше десяти рабочих дней. В отдельных случаях эти сроки могут продлеваться соответственно до пятнадцати и двадцати дней, если возникнет необходимость запросить информацию в других ведомствах, — уточняют в реготделении ПФР.

До конца 2020 года сохраняются действующие нормативные сроки по материнскому капиталу. Для оформления сертификата это пятнадцать рабочих дней, для рассмотрения заявления семьи о распоряжении средствами — один месяц. На практике большинство территориальных органов Пенсионного фонда уже сегодня предоставляет соответствующие госуслуги в ускоренном режиме.

— Чтобы семьи не только быстрее получали материнский капитал, но и не тратили усилия на его оформление, начиная с середины апреля 2020 года, Пенсионный фонд приступает к проактивной выдаче сертификатов МСК. Это означает, что после появления ребенка материнский капитал будет оформлен автоматически и семья сможет приступить к распоряжению средствами, не обращаясь за самим сертификатом. Все необходимое для этого Пенсионный фонд сделает самостоятельно, — отмечают в организации.

Сведения о появлении ребенка, дающего право на материнский капитал, будут поступать в ПФР из государственного реестра записей актов гражданского состояния. В настоящее время отделения фонда тестируют оформление сертификата по сведениям реестра ЗАГС и определяют необходимую для этого информацию о родителях и детях.

Данные об оформлении сертификата фиксируются в информационной системе Пенсионного фонда и направляются в личный кабинет мамы на сайте ПФР или портале Госуслуг.

Для семей с приемными детьми сохраняется прежний заявительный порядок оформления сертификата, поскольку сведения об усыновлении, необходимые для получения материнского капитала, могут представить только сами приемные родители.

— Утвержденные изменения делают более удобным распоряжение материнским капиталом на самое востребованное у семей направление программы — улучшение жилищных условий с привлечением кредитных средств, — говорят представители Пенсионного фонда. — Чтобы оперативнее направлять материнский капитал на погашение кредитов, соответствующее заявление можно будет подавать непосредственно в банке, в котором открывается кредит. Предоставление этой услуги будет развиваться по мере заключения соглашений между банками и Пенсионным фондом России.

Принятые поправки законодательно закрепили право семей использовать материнский капитал для строительства жилого дома на садовом участке. Необходимым условием при этом, как и раньше, является наличие права собственности на землю и разрешения на строительство жилья.

Действие программы материнского капитала продлено на пять лет — до конца 2026 года. Все семьи, в которых до этого времени, начиная с 2020 года, появятся новорожденные или приемные дети, получат право на меры государственной поддержки в виде материнского капитала.

С начала действия программы материнского (семейного) капитала с 2007 года выдано 198 тысяч сертификатов, распорядились средствами более 147 тысяч человек на сумму свыше 55 миллиардов рублей.

По инф. Телеинформа

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