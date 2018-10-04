И для мозга, и для нервов рецепт один - движение

В минуту душевной печали мы чаще всего идем к холодильнику. А вот психологи говорят, что спорт – отличное средство от хандры и стресса. Подробности сообщает "МК-Латвия".
10 минут для мозгового штурма
Допустим, вам надо как следует поработать головой, а сил нет и настроения тоже. И в спортзале вы в последний раз были в школьные годы. Всего 10 минут физической активности нужно, чтобы разогнать хандру и улучшить работу мозга, обещают сотрудники университета Западного Онтарио (Канада). И подкрепляют это результатами исследования, которое показывает, что вполне достаточно будет даже разовой нагрузки (хотя, конечно, намного полезнее нагружать тело систематически).
Врач-травматолог Валерий Павленко в качестве примера рекомендует отжимания в течение 30–40 секунд 2–3 раза в день, выпрыгивания из полного приседа (если нет противопоказаний) или приседания – 20 приседаний по 2 подхода вполне достаточно.
Успокаиваемся в движении
Пожалуй, со всеми без исключения бывало такое: долгие праздники, вы уже выспались, отъелись, насмотрелись кино, начитались книг и замечаете, что настроение так себе – все это начинает раздражать. Знаете, почему? Телу не хватает активности. Организму, чтобы все работало слаженно, нужно движение. С точки зрения физиологии безделье – одно из самых вредных явлений. Если же добавить в свой отдых физическую активность – даже если не поход в лес за грибами, игру в теннис или футбол или час на тренажерах, а хорошую долгую пешую прогулку или бассейн, от дискомфорта и раздражения не останется и следа. Спасибо за это эндорфинам, которые вырабатываются не только от шоколада и бутерброда с колбасой, но и во время физической активности.
Тренажер от тревоги
Есть люди, от природы тревожные, и у них проблемы с настроением бывают нередко: по сути, всякий раз, когда их особенность начинает подпитываться страхами и сомнениями. Они начинают изводить себя, топтаться на месте, застревают в тревожном состоянии – вроде бы понимают, что накручивают себя, но ничего не могут поделать. Так вот, психотерапевты говорят, что снизить уровень тревожности «по требованию» можно в спортзале: физическая нагрузка отлично в таком случае поможет.
Пойду пройдусь
«Налетела грусть. Ну что ж, пойду пройдусь...» В этой строчке известной песни – рецепт от хандры, который реально работает. Решив пройтись, пусть и неспешным шагом и вдалеке от спортивных площадок, вы поможете мозгу хорошей порцией кислорода, недостаток которого проявляется раздражительностью и подавленным состоянием. Вкупе с физической активностью, которой является и ходьба, организм на свежем воздухе насыщается кислородом еще активнее.
Делу время
Еще одно наблюдение ученых, которое стоит взять на вооружение: люди, регулярно занимающиеся спортом, лучше планируют свое время и больше успевают, а потому чувствуют себя более успешными. Это обстоятельство само по себе улучшает настроение: с утра написать план и к вечеру обнаружить, что весь он выполнен – это ли не показатель хорошего дня и бонус в копилку самооценки?
Источник: www.mklat.lv
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