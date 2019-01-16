Жители краснодарской станицы протестуют против резкого подорожания "маршруток"

Жители станицы Старокорсунская в черте Краснодара записали видеообращение с требованием отменить удорожание проезда в маршрутке на 70% и вернуть муниципальный автобус. Как рассказал корреспонденту «Росбалта» гражданский активист Алексей Никитин, станичники намерены продолжать бороться за транспортную доступность.

«Мы живем в городе с миллионным населением, этот статус Краснодар получил в том числе путем присоединения к городу отдаленных станиц. Мы, жители Старокорсунской, — люди второго сорта? Почему для нас нет муниципального транспорта?», — задали вопросы станичники. По словам станичников, теперь они тратят на дорогу половину своего дохода.

По словам Алексея Никитина, сейчас жители приостановили перекрытие автотрассы, но намерены добиваться выполнения своих требований другими формами гражданской активности.

Акция протеста в Старокорсунской началась после того, как резко — с 35 до 58 руб. — взлетели цены за проезд в маршрутке, на которой можно доехать из станицы до Краснодара. Протестующие станичники, надев желтые жилеты, приходили к дороге и безостановочно взад-вперед ее переходили. Никитин был задержан полицейскими и обвинен в двух правонарушениях: в том, что он медленно и часто переходил с другими жителями трассу, и в том, что он устроил одиночный пикет на остановке. Никитин получил 5 суток ареста и штраф в 10 тыс. рублей — он намерен оспорить это решение суда.

Напомним, что с началом нового года по всей стране обострились поводы для возмущения народа: где-то это связано с резкими скачками цен, где-то - с экологией и ЖКХ, где-то - с плохо прикрытым воровством чиновников...

По инф. rosbalt.ru

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