Год начался: в Волгограде — шок от подорожания транспорта, в Приморье — протест против ядерной свалки

Жители Волгограда недовольны резким повышением стоимости проезда в муниципальном транспорте с 1 января. В городе 30 декабря прошел митинг протеста, где были собраны подписи под резолюцией с требованием к депутатам отменить повышение цен до 25 рублей. Но свои поводы есть для беспокойства в каждом регионе... Напомним, эксперты предсказывают: в наступившем году усилится протестная активность граждан. Увы, поводов для недовольства достаточно везде...

Что касается города на Волге: как рассказал один из организаторов протеста Роман Зайцев, горожане выразили недовольство необоснованностью роста тарифов: «В мэрии уверяют, что подорожание на пять рублей связано с увеличением НДС с 18% до 20% и увеличением цен на бензин. Но в итоге плата выросла не на два-три процента, а на 25! И все мы понимаем, что троллейбусы и трамваи не заправляются бензином. Никто не объяснил обоснованность новых тарифов. Подорожание приняли одним пакетом из 32 вопросов на повестке. Никто от горадминистрации даже не пояснил, для чего нужно именно такое повышение цен на транспорт», — пояснил Зайцев.

В среду собранные на митинге подписи горожан были переданы в городскую думу.

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А в Приморье активисты выступили против постройки центра для хранения ядерных отходов по соглашению российской и японской сторон. За неделю петицию петицию подписали свыше 16 тыс. человек.

Объект, созданный на базе Дальневосточного центра по обращению с радиоактивными отходами, будет «кондиционировать» и «долговременно хранить» ядерные отходы в Приморье. Его планируют ввести в эксплуатацию к 2025 году.

«Влияние радиоактивного излучения отрицательно сказывается на здоровье человека и его потомства на протяжении всей жизни. Сейчас необходимо бороться за себя и за наших детей. Приморье не ядерная помойка Японии! Это касается каждого из нас!», — говорится в обращении жителей российского Дальнего Востока.

Ранее правительство РФ одобрило проведение между госкорпорацией «Росатом» и российско-японским Комитетом по сотрудничеству в целях содействия в области ликвидации ядерного оружия переговоров о заключении исполнительного соглашения о сотрудничестве по строительству Регионального центра кондиционирования и долговременного хранения радиоактивных отходов в Приморском крае.

Планируется, что отходы первого и второго классов опасности в Приморье будут перерабатывать, спрессовывать, паковать в контейнеры и затем транспортировать из региона для передачи национальному оператору.

По инф. rosbalt.ru

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