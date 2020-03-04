Жалобы на врачей: в один СК — 6,5 тысяч за год. Все ли справедливы?

Главные каналы, конкурируя друг с другом, наносят удары по зрителю и самим себе. Причём не какие-то там кабельные, молодёжные, развлекательные, коммерческие каналы, а самые что ни на есть первые, главные, государственные. Включишь и... напарываешься на исключительную мерзость, которая отвратительна и...
Внешний вид звёзд - особая тема для обсуждения в прессе и соцсетях. Одни считают, что весь секрет молодости - в бесчисленных пластических операциях, другие верят, что здоровый и активный образ жизни тоже может сильно изменить...
"Трем сестрам предъявили обвинение в убийстве, так как они убили своего отца. Генеральная прокуратура изменила решение", - сообщает швейцарское издание Tages-Anzeiger. Поясним, что речь идео о сестрах Хачатурян, которые убили своего...
На заседании коллегии по итогам работы Следственного комитета в 2019 году был поднят вопрос о росте числа дел о врачебных ошибках. Не нужно хвататься за голову: естественно, это не говорит о истинном числе "преступников в белых халатах". Просто тема врачебных ошибок - очень тонкая, а шокированные неудачным лечением пациенты и их родственники - часто перебарщивают со своими обвинениям в адрес медиков...
Глава СК Александр Бастрыкин отметил, что за минувший год на действия врачей пожаловались 4 373 человека в порядке личного приема, что почти в два раза превышает показатели 2018 года. Всего было получено более 6,5 тысяч обращений о ненадлежащем оказании медпомощи.
В результате было возбуждено 2,1 тысячи уголовных дел, но в суды направлено только 332 дела. В 2018 году это число было равно 303. Бастрыкин отмечает, что лишь шестая часть дел уходит в суды.
Руководитель Главного управления криминалистики СК Зигмунд Ложис заявлял, что в минувшем году в большинстве экспертиз по ятрогенным преступлениям (связанным с действиями врачей) обвинения оказались не подтвержденными.
Минувшим летом в СК предлагали дополнить статьи УК ответственностью за ненадлежащее оказание медпомощи, сокрытие фактов о некачественном оказании помощи и медицинскую деятельность без законных оснований.
В феврале министр здравоохранения заявлял, что, по его предположению, примерно 70 тысяч смертей в год происходят при оказании медпомощи из-за врачебных ошибок.
Эмоции пациентов и их родственников можно понять! Ведь они теряют остатки здоровья - а иной раз, и саму жизнь... Но тема врачебных ошибок - очень нервная, ведь лечение заболеваний, особенно сложных - всегда несет элемент риска. Профессионалы в медицине не устают дискутировать о тонкой грани: где болезнь победила врача, а где врач пошел неверным путем:
Одна из поправок, внесенная президентом РФ Владимиром Путиным ко второму чтению в Госдуме закона об изменениях Конституции, предполагает упоминание в российском Основном законе бога (именно так, со строчной буквы, вопреки уважительной традиции - прим. МГ). Об этом рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
На заседании коллегии по итогам работы Следственного комитета в 2019 году был поднят вопрос о росте числа дел о врачебных ошибках. Не нужно хвататься за голову: естественно, это не говорит о истинном числе "преступников в белых халатах". Просто тема врачебных ошибок - очень тонкая, а шокированные неудачным лечением пациенты и их родственники - часто перебарщивают со своими обвинениям в адрес медиков...
Во Франции с конца января резко выросли продажи романа Альбера Камю «Чума», сообщает BFM TV со ссылкой на данные Edistats. Рост продаж совпал с распространением коронавируса Covid-19 сначала в Китае, а затем и во всем мире.
Выдающийся лирик и певец крестьянской Руси Сергей Есенин «завел» аккаунт в Instagram. А помогла ему в этом тюменская учительница русского языка и литературы Алия Исалимова. Первый пост появился в соцсети в сентябре прошлого года, и с тех пор поэт обзавелся уже более чем 25 тысячами подписчиков.
Авиакомпания S7 изменила правила перевозки животных. Теперь владельцы могут взять с собой в салон питомцев весом не более 10 килограммов. При этом домашние животные должны находиться в контейнере высотой не более 20 см или в мягкой сумке-переноске габаритами не больше 55×40×25 см.
В Казани сотрудники МВД установили что местный школьник намеревался убить своих одноклассников. (Пугает, что это уже вторая история за последние несколько дней. Ранее об убийстве одноклассников говорили школьники из Саратова, правда, потом они отказались от своих слов. - прим. МГ.)
Несколько регионов РФ, в том числе Тыва, Бурятия, Иркутская область и Забайкалье уже в апреле должны быть готовы к тушению лесных пожаров. С таким прогнозом выступил руководитель Рослесхоза Сергей Аноприенко.
Эксперты Роскачества проверили качество губной помады на российском рынке. В нескольких образцах помады нашли кадмий и никель, которых не должно быть в сырье для производства декоративной косметики. Отметим, что эти вещества были как в бюджетных, так и в дорогих брендах.
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