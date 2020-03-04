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Жалобы на врачей: в один СК — 6,5 тысяч за год. Все ли справедливы?
Сахмеев Владимир, sobesednik.ru   
04 Марта 2020 г.
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На заседании коллегии по итогам работы Следственного комитета в 2019 году был поднят вопрос о росте числа дел о врачебных ошибках. Не нужно хвататься за голову: естественно, это не говорит о истинном числе "преступников в белых халатах". Просто тема врачебных ошибок - очень тонкая, а шокированные неудачным лечением пациенты и их родственники - часто перебарщивают со своими обвинениям в адрес медиков...

Жалобы на врачей: в один СК — 6,5 тысяч за год. Все ли справедливы?

Глава СК Александр Бастрыкин отметил, что за минувший год на действия врачей пожаловались 4 373 человека в порядке личного приема, что почти в два раза превышает показатели 2018 года. Всего было получено более 6,5 тысяч обращений о ненадлежащем оказании медпомощи.

В результате было возбуждено 2,1 тысячи уголовных дел, но в суды направлено только 332 дела. В 2018 году это число было равно 303. Бастрыкин отмечает, что лишь шестая часть дел уходит в суды.

Руководитель Главного управления криминалистики СК Зигмунд Ложис заявлял, что в минувшем году в большинстве экспертиз по ятрогенным преступлениям (связанным с действиями врачей) обвинения оказались не подтвержденными.

Минувшим летом в СК предлагали дополнить статьи УК ответственностью за ненадлежащее оказание медпомощи, сокрытие фактов о некачественном оказании помощи и медицинскую деятельность без законных оснований.

В феврале министр здравоохранения заявлял, что, по его предположению, примерно 70 тысяч смертей в год происходят при оказании медпомощи из-за врачебных ошибок.

Эмоции пациентов и их родственников можно понять!  Ведь они теряют остатки здоровья - а иной раз, и саму жизнь... Но тема врачебных ошибок - очень нервная, ведь лечение заболеваний, особенно сложных - всегда несет элемент риска. Профессионалы в медицине не устают дискутировать о тонкой грани: где болезнь победила врача, а где врач пошел неверным путем:

По инф. sobesednik.ru

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