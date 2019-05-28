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Затевается реформа ПНИ. По уму ли? Посмотрим...
По инф. rosbalt.ru   
28 Мая 2019 г.
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Глава правительства РФ Дмитрий Медведев поручил профильным структурам проработать реформу психоневрологических интернатов. Поручение дано Минтруду и Минздраву по итогам совещания о ходе реализации федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография», сообщается на сайте правительства.

Затевается реформа ПНИ. По уму ли? Посмотрим...

Цель планируемой реформы — улучшение условий жизни в психоневрологических интернатах. Минпромторгу и Минздраву также поручено провести мониторинг цен на приобретаемые в рамках нацпроекта «Здравоохранение» мобильные медицинские комплексы и медизделия для них. Еще одно поручение Медведева — разработать и утвердить систему долговременного ухода за людьми, нуждающимися в постоянном уходе и помощи.

Губернаторам поручено утвердить региональные программы, направленные на укрепление здоровья и долголетия граждан.

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