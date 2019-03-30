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Эксперт — о планах "отпустить пациентов ПНП по домам": "Это невозможно!"
По инф. rosbalt.ru   
30 Марта 2019 г.
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Планы правительства РФ о переводе 45% пациентов психоневрологических интернатов (ПНИ) на домашние формы социального обслуживания в данный момент реализовать невозможно, уверена исполнительный директор общественной организации в поддержку людей с ментальной инвалидностью и психофизическими нарушениями «Равные возможности» Марьяна Соколова.

«Почти половина больных буквально в течение года-двух-трех вдруг выйдут из психоневрологических интернатов на домашнее обслуживание? Это невозможно. К сожалению, у нас сегодня нет инфраструктуры, качественных услуг и квалифицированных специалистов, которые бы позволили обеспечить ответственное сопровождение этих людей на дому. Работают в этом направлении, куда-то двигаемся, можно что-то здесь менять, предлагать, создавать какие-то модели, но все равно это пока локальный, частный опыт. Подготовленных сотрудников совершенно недостаточно — не тех, что просто раз в день приходят и приносят еду», — прокомментировала  Марьяна Соколова.

Она напомнила, что пациенты ПНИ — это люди, которым нужен больший объем помощи и реабилитационой работы. «Я не вижу возможности перевести большинство из них на дом», — указала она.

По инф. rosbalt.ru

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