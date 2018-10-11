ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Все для спокойствия родителей: вышла замуж за саму себя
По инф. rosbalt.ru   
11 Октября 2018 г.
Изменить размер шрифта

Жительница Уганды Лулу Джемима вышла замуж за саму себя. 32-летняя студентка решилась на такой поступок, чтобы успокоить родителей, которых волновало отсутствие у нее семьи и детей, сообщает Daily Mail.

По словам девушки, она просто устала от постоянных расспросов со стороны родителей, которые интересовались только тем, когда она выйдет замуж.

В шутку девушка вместе с друзьями устроила ненастоящую свадьбу. Брат испек торт, знакомый дизайнер напечатал приглашения, а друг сыграл роль священника. Церемонию устроили в баре. Джемима пообещала «любить себя в горе и радости, в богатстве и бедности, в болезни и здравии».

По данным СМИ, пять лет назад Джемима уехала из родной страны, чтобы получить образование, она учится в магистратуре по направлению литературное творчество в Оксфордском университете в Великобритании.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 