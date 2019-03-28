Бывает: престарелый экс-президент Аргентины осужден за махинации с бюджетом

Экс-президент Аргентины Карлос Менем приговорен к тюремному сроку в 3 года и 9 месяцев за финансовые махинации. Его обвиняли в продаже имения по заниженной стоимости.

Кроме того, 88-летнему Менему запретили занимать государственные должности.

Летом 2013 года Менем получил 7 лет тюремного заключения по делу о контрабанде оружия в Хорватию и Эквадор в 1990-х годах, но поскольку тогда он был сенатором, начать отбывать срок он не успел. Приговор был отменен в 2018 году, когда федеральный суд снял с него все обвинения.

Пост президента Аргентины Менем занимал с 1989 по 1999 год.

Как ни странно, найдутся люди, которые будут хихикать над аргентинцами: мол, ими руководил банальный жулик. В том-то и дело, что финансовые грешки могут найтись у руководителя любой страны - и никто это не превращает в национальную драму. Есть независимый суд, есть неотвратимость наказания... От риска попасть под око Фемиды в силу должности не избавлен никто - и поэтому демократические страны переносят подобные скандалы достаточно спокойно, не теряя в развитии. Ну и речь не идет о том, чтобы дорвавшись до верховного поста - обеспечить себе пожизненную власть, дабы избежать риска преследований. Так просто не принято.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ