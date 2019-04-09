Внуков предлагают тестировать на наркоту с седьмого класса, добровольно

В Министерстве просвещения разработали проект приказа о порядке социально-психологического тестирования школьников и студентов колледжей на склонность к алкоголю и наркотикам. Документ размещен на портале нормативных правовых актов для общественного обсуждения.

Предлагается начинать такое тестирование у детей с 13-ти лет (седьмой класс). Ранее нижней возрастной планки не было. В целом новый порядок соответствует действующему, который был принят в 2014 году. Новый механизм был разработан из-за того, что в прошлом году единое министерство разделили на два — Минпросвещения, которое отвечает школы, детсады и среднее профессиональное образование, и Миннауки.

Согласно порядку, тестирование — добровольное и анонимное. Его проводит комиссия из преподавателей учебного заведения. За подростков младше 15-ти лет письменное согласие на тестирование дают родители или законные представители, после 15-ти лет — сам учащийся. Прервать тестирование можно в любой момент.

Заметим, что любое противостояние наркоте - дело благое. Но есть опасение, что в отечественных бездушно-бюрократических реалиях такое "добровольное" тестирование может превратиться в душевное насилие над подростками. Допустим, кто-то в классе - откровенно отказывается от прохождения такого теста (по любым причинам - от глупости до каких-то принципиальных убеждений). Где гарантия, что такой отказ останется личной тайной? И что ждет ребенка, про которого прошел соответствующий слух?

Напомним, Россия переживает шок от многих громких и резонансных историй, показывающих: российская школа испытывает все те же трудности, что и все общество, она перестала быть безопасной "территорией мира и дружбы" (естественно, это касается не всех учебных заведений). Это большая педагогическая, психологическая, социальная проблема - их которой общество не выпутается какими-то "простыми решениями".

А что думают в вашей семье (в т.ч. и внуки) по поводу тестов на наркотики?



По инф. rosbalt.ru

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