Владивосток: неспокойные "итоги выборов"

Стихийный митинг протеста против фальсификации выборов состоялся во Владивостоке. По оценкам участников, до 2 тысяч человек пришли на площадь Борцам за власть Советов, к зданию администрации Приморского края.

Напомним, что в регионе прошел второй тур выборов губернатора. После подсчета 95% голосов лидировал кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, опережая ближайшего соперника — врио губернатора — единоросса Андрея Тарасенко почти на 6% (51,61% против 45,79%). Однако при дальнейшем подсчете голосов лидер сменился — после обработки 99,1% бюллетеней Тарасенко набрал 49,55% голосов против 48,06% у Ищенко. Ищенко обвинил соперника в фальсификации результатов и объявил голодовку.

Уже известно, что ЦИК РФ объявил выборы состоявшимися, но не принял решения по поводу утверждения их результатов.

Как уже сообщалось, кандидат от коммунистов строил свою избирательную кампанию, среди прочего на критике пенсионной реформы, затеяной федеральным центром.

На сходе граждан во Владивостоке выступили кандидат в губернаторы от КПРФ Андрей Ищенко, депутат законодательного собрания края Артем Самсонов. Речи выступавших активно поддерживались митингующими. Выступавшие требовали от органов власти прекращения попыток подтасовок прошедших выборов губернатора, отмены итогов выборов на «спорных» участках в Советском районе Владивостока, в Уссурийске. Рассказывалось о том, как происходило переписывание протоколов выборов на участках, чтобы отдать победу кандидату от партии власти Андрею Тарасенко.

Сход граждан продолжался до 21:00 по местному времени. После этого выступавшие призвали граждан разойтись и прийти к зданию администрации вечером следующего дня, если Центризбирком РФ не примет решения об отмене итогов выборов на участках, где были зафиксированы случаи переписывания протоколов итогов голосования.

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Мнение

Григорий Мельконьянц, сопредседатель совета движения в защиту прав избирателей «Голос»:

— Первый вывод, который можно сделать: прямые фальсификации на выборах никуда не делись. Когда есть конкуренция и оппоненты идут ноздря в ноздрю, то в любой момент могут включиться административный ресурс и вот эти ночные фальсификации, которые, как мы надеялись, уже ушли в прошлое. Понятно, что избирательные комиссии действовали не по собственному умыслу, и это — основная проблема. Был заказ, и этот заказ был комиссиями отработан.

Это все скажется, в первую очередь, на повышении явки на выборах в других регионах. Избиратели увидели, что выборы важны, если в их ходе так активно используются черные технологии и фальсификации. Избиратели, когда голосуют за оппонентов власти, таким образом демонстрируют несогласие с действиями власти. Более того, все это может сказаться и на количестве наблюдателей: те люди, которые ранее были разочарованы в том, что нет интриги на выборах, теперь могут записаться наблюдателями, чтобы следить за процедурами подсчетов на участках.

В целом, такая ситуация мобилизует людей. Российские граждане очень чувствительно относятся к несправедливости, а история в Приморье затронула не только ярых оппозиционеров, но и системные парламентские силы. Даже политологи и политтехнологи, наблюдая за этим „беспределом“, были крайне возмущены таким отношением к выборам».

По инф. rosbalt.ru

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