Приморье: кандидат от "партии власти" побеждает на самом финише. Будет много споров

Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко при подсчете 99,03% голосов на втором туре выборов главы региона обогнал своего соперника от КПРФ Андрея Ищенко на 0,5% и набрал 49,02%, сообщается на сайте ЦИКа. Как уже сообщалось, кандидат от коммунистов строил свою избирательную кампанию, среди прочего на критике пенсионной реформы, затеяной федеральным центром. Неожиданная - в последний момент и с минимальным перевесом! - победа "единоросса" наверняка вызовет много споров и уж точно не прибавит общественного спокойствия в этом дальневосточном регионе России...

При подсчете голосов почти с самого начала лидировал кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, разрыв между кандидатами доходил до 8%. Однако по данным подcчета 99,03% бюллетеней Тарасенко вышел в лидеры, набрав 49,02%, Ищенко на этом этапе набирает 48,56%.

По итогам голосования 9 сентября во второй тур выборов вышли Андрей Тарасенко, получивший в первом туре 46,56%, и депутат законодательного собрания Приморья кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, набравший 26,63%. Явка во втором туре выборов на 18.00 местного времени (11.00 мск) составила 29,15%, что больше аналогичного показателя 9 сентября.

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Кандидат в губернаторы Приморья от КПРФ Андрей Ищенко заявил о фальсификации при подсчете голосов по четырем территориям и объявил голодовку, передает «Интерфакс».

«Этой ночью были переписаны итоговые протоколы в городах Артем, Находка, Уссурийск и во Владивостоке в Советском районе. У моих членов комиссии с правом совещательного голоса имеются на руках все копии протоколов с синими печатями и сейчас мои юристы готовят исковое обращение в суд на опротестование итогов голосования именно по этим четырем территориям. В связи с этим я объявил бессрочную голодовку», — сообщил Ищенко.

«Речь идет о 20 тысячах фальсифицированных протоколов», — добавил коммунист. Жалобы в избирком на фальсификации пока не подавались, они готовятся.

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Пожарные эвакуировали людей из административного здания во Владивостоке из-за сообщения о дыме, позже на месте не обнаружилось ни задымления, ни пожара, сообщает ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Как сообщается на сайте МЧС, в понедельник в 07.39 (0.39 мск) на пульт пожарной охраны Владивостока поступило сообщение о задымлении в административном здании, расположенном на проспекте 100-летия Владивостоку, 94. Пожарные прибыли к месту происшествия через семь минут.

В этом здании располагается территориальная избирательная комиссия Советского района Владивостока, отмечает РИА Новости.

По инф. rosbalt.ru

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