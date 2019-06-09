Выбраны шесть площадок для опроса о месте строительства храма в Екатеринбурге

В Екатеринбурге составлен "шорт-лист" (итоговый список для обсуждения) из шести площадок под строительство собора Святой Екатерины. Из 13 площадок — лидеров предварительного опроса мэр Александр Высокинский и эксперты-архитекторы выбрали шесть, которые будут предложены в опросе. Он состоится не раньше конца июля или в сентябре, передают «Моменты». Напомним, первоначальный выбор места для стройплощадки - популярный у горожан сквер - вызвал ожесточенные споры, дошедшие до силового противостояния...

В списке, кроме сквера у театра драмы, остались участок на Фурманова-Белинского, Приборостроительный завод, акватория Макаровского моста, пространство на улице Татищева, а также место снесенной телебашни. В последнем случае мэр Высокинский отметил, что инвестор не согласится отдать участок под строительство храма, поскольку собирается строить на нем спортивную арену.

Высокинский отметил, что опрос будет проведен в конце июля или в сентябре - по итогам переговоров с собственниками участков.

Некоторые материалы по этому острому сюжету:

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ