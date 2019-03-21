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Вдова Игоря Малашенко тверда в намерении зачать от похоренного мужа
По инф. rosbalt.ru   
21 Марта 2019 г.
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Божена Рынска после похорон Игоря Малашенко собралась пройти процедуру ЭКО, чтобы родить ребенка от покойного мужа.

Игорь Малашенко умер в своем доме в Испании 25 февраля на 65-м году жизни. СМИ сообщали о его самоубийстве.

О своем намерении она сообщила в соцсети Facebook, добавив, что располагает замороженными сперматозоидами Малашенко и надеется, что они смогут дать новую жизнь (мы уже писали об этом непривычно звучащем, но "технологически" реальном намерении).

При этом Рынска пожаловалась на дороговизну процедуры и занялась распродажей вещей. В частности, за сумку Birkin она рассчитывает получить $5,5 тыс. «Изгаляться тут не над чем. Это не асканье. Свои вещи сама и продаю», — написала Рынска в Facebook.

Напомним, Игорь Малашенко умер в своем доме в Испании 25 февраля на 65-м году жизни. СМИ сообщали о его самоубийстве. В разное время Малашенко занимал посты генерального директора РГТРК «Останкино» и ТОО «Телекомпания «НТВ».

Божена Рынска после похорон Игоря Малашенко собралась пройти процедуру ЭКО, чтобы родить ребенка от покойного мужа.

По инф. rosbalt.ru

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