Ваш внучек — призывник? Вот передайте ему к сведению, из Госдумы...

Госдума приняла в втором чтении законопроект, ужесточающий правила воинского учета призывников, передает корреспондент «Росбалта».

Согласно законопроекту, призывники будут обязаны встать на учет по месту своего фактического проживания. При этом отсутствие регистрации не станет препятствием для их постановки на учет. Призывнику будет достаточно предъявить справку с места учебы или места работы, следует из документа.

«Отсутствие у граждан регистрации по месту жительства и месту пребывания не освобождает их от обязанности состоять на воинском учете и не может служить основанием для отказа в постановке их на воинский учет», — говорится в принятом документе.

Отметим, по действующему закону призывники обязаны встать на учет по месту жительства или по месту пребывания в том случае, если у них есть постоянная или временная регистрация.

В законопроекте также есть норма, по которой сведения о случаях выявления призывников, не состоящих на воинском учете, будут направляться во военкоматы в двухнедельный срок.

По инф. rosbalt.ru

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