В Уссурийске будут разбираться со странным конфликтом у стоматолога

В Уссурийске Следственный комитет проверит инцидент, произошедший в стоматологической поликлинике города, где врач отказался лечить ребенка, а после сломал пальцы его матери.

Инцидент произошел накануне, пострадавшая сумела зафиксировать нападение на телефон.

По ее словам, ее трехлетний сын перестал принимать пищу, в связи с чем женщина привела его в стоматологию. Врач отказался оказывать помощь без объяснения причин. Когда женщина потребовала письменный отказ, снимая происходящее на камеру мобильника, он напал на нее, ударив дверью и пытаясь выхватить из рук телефон. Ребенок при этом сильно испугался и заплакал.

Пострадавшая получила переломы двух пальцев на правой руке, а также сотрясение головного мозга.

Следователи устанавливают обстоятельства происшествия.

...Случай дикий и непонятный, прямо скажем (по крайней мере, в имеющемся у нас изложении, со слов матери). Да, российские врачи, особенно в глубинке, работают в тяжелых условиях, часто перерабатывают и их труд недооценен, мы часто об этом пишем. И психологически вполне объяснима возможность нервных срывов - что, конечно, недопустимо и никак не оправдывает врача, обрушившего свой гнев на посетителя, да еще и с ребенком! Хорошо, если следователи и начальство больницы разберутся в происшествии - а мы, если узнаем какие подробности, обязательно расскажем о них.

По инф. rosbalt.ru

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