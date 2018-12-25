В столице открыли музей-квартиру Александра Солженицына

В центре Москвы открыт музей-вартира писателя Александра Солженицына. В этом году отмечается 100 лет со дня его рождения. Как уточняет агентство «Москва», в церемонии открытия участвовали вдова писателя Наталья Солженицына, руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский и заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

По мнению Сергуниной, этот музей будет крайне востребованным, а посетители музея-квартиры «более глубоко и с большим интересом отнесутся к творчеству, которое было создано за тот период времени».

В музее представлены несколько тематических секций: «Кухня Солженицыных», воссоздающая атмосферу жизни интеллигенции 1970-х годов, залы «Нобелиана», «Арест», «Работа над „Красным колесом“», «Фотолаборатория 1970-х гг.», «Кабинет А.Солженицына 1990-х годов».

Отметим, что музей был открыт в квартире, в которой 12 февраля 1974 года арестовали писателя. Она находится по адресу: улица Тверская, д. 12.

Александр Солженицын (11 декабря 1918 года — 3 августа 2008 года) — русский писатель, драматург, публицист, поэт, общественный и политический деятель, живший и работавший в СССР, Швейцарии, США и России. Его произведения в «Круге первом», «Архипелаг ГУЛАГ», «Раковый корпус», «Красное колесо», «Бодался теленок с дубом», «200 лет вместе», «Один день Ивана Денисовича», статьи о русском языке и публицистика изданы многомиллионными тиражами в России и за рубежом. В 1970 году стал лауреатом Нобелевской премии по литературе «за нравственную силу, почерпнутую в традиции великой русской литературы».

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ