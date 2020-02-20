В Шотландии археологи разыскали монолит с изображением воина в «комбинезоне»

В Шотландии археологи при обследовании земельного участка в городе Перте, отведенного под строительство дороги, обнаружили редкий монолит пиктов, на котором изображен весьма необычный воин.

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Камень типа Tulloch еще в 2017 года заметили строители. Затем археологи со всеми предосторожностями извлекли его из земли и исследовали в лабораторных условиях.

Артефакт лежал на глубине около одного метра. Оказалось, что это всего лишь третий подобный камень эпохи пиктов, найденный в этом регионе. Его высота составляет 1,9 метра, а ширина — 70 сантиметров. На нем изображен воин со «сложной прической» и «ярко выраженным задом».

Эта фигура и привлекла внимание исследователей. В своей статье они пишут, что этот воин держит в руке копье со «змеевидным лезвием и концом древка в стиле дверной ручки».

Споры у ученых вызвал вопрос о том, изображена ли фигура обнаженной? Ученые сумели рассмотреть плохо сохранившиеся, но имевшиеся на рисунке линии: две из них нарисованы на лодыжках, а одна — на туловище, причем она идет от груди к поясу.

Ученые предполагают, что линии на лодыжках могут означать, что воин носил обувь или облегающие штаны, напоминающие современные леггинсы. Однако вкупе с линией на груди все это напоминает и современный комбинезон.

Археологи отмечают, что поверхность камня была повреждена, а часть изображения со временем стерлась. Первоначальный вид рисунка удалось восстановить при помощи 3D-визуализации и фотограмметрии — метода, при котором выполненные под разными углами фотографии «сшиваются» в одну картинку.

Установлено также, что монолит был частью захоронения. По типу гравировки ученые определили, что изображение на камень нанесли пикты — древние жители Шотландии, говорившие на кельтском языке. Такое название им дали римляне, оно означало «раскрашенные люди». Считается, что пикты наносили на себя боевую раскраску.

Пикты активно сражались с римлянами и долго вели с ними войны. В наше время название этого народа ассоциируется с сопротивлением. Возможно, найденный рисунок отражает дух и идеологию пиктов.

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