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В России дети стали в два раза чаще болеть коклюшем

По инф. polit.ru   
10 Марта 2020 г.
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В России в 2019 году коклюшем заболели 14406 человек, что почти на 40% больше, чем в 2018 году (10421 заболевших).

Количество заболевших коклюшем в России за год выросло на 40%

По данным Роспотребнадзора об инфекционных и паразитарных заболеваниях за последние четыре года, по сравнению с 2017 годом заболеваемость коклюшем выросла в 2,7 раза.

В январе 2020 года в России коклюшем заболели 1758 человек, 89% из них — дети до 14 лет.

Четверть всех заболевших в январе 2019 года приходилась на Москву. По словам главного эпидемиолога Минздрава, академика РАН Николая Брико, уровни заболеваемости в Санкт-Петербурге и Воронежской области еще выше. В Ненецком автономном округе, Карачаево-Черкесии, Еврейской автономной области и Чукотском автономном округе, где не фиксируются заболевания коклюшем, проводится недостаточная диагностика этого заболевания.

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Николай Брико отметил, что прививки от коклюша сделаны более чем 95% населения, однако заболеваемость им в стране продолжает расти.

«В настоящее время выявлено, что уже через четыре-пять лет после вакцинации иммунитет ослабевает, и человек вновь становится уязвимым по отношению к коклюшу. В связи с этим более половины всех случаев коклюша в России регистрируется у детей в возрасте от трех до 14 лет», — рассказал Брико.

По мнению академика, одной из причин роста числа заболевших является отсутствие своевременной вакцинации детей. «При анализе статистических форм выявлено, что на первом году жизни своевременно вакцинированы в 2014–2016 годах менее 50% детей, необходимый уровень — более 95% — в некоторых регионах не достигается даже к двум годам», — подчеркнул Брико.

  • Коклюш — это бактериальная инфекция, основным симптомом которой является приступообразный сильный сухой кашель. Возбудителем является бактерия Bordetella pertussis, которая передается воздушно-капельным путем. По данным ВОЗ, смертность при коклюше может достигать 1% среди детей до пяти лет. Наиболее частым осложнением коклюша является пневмония. Для профилактики заболевания используется вакцина.
  • В России детей от коклюша прививают в возрасте трех месяцев, четырех с половиной месяцев и полугода, повторную вакцинацию делают в полтора года и шесть-семь лет.

Polit.ru

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