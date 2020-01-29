Прививки могут вызвать осложнения в одном случае на миллион

Десятая часть россиян считает, что прививки «вредны». Между тем в последние годы все чаще фиксируются вспышки инфекционных заболеваний. Раз за разом специалистам приходится объяснять очевидное - но лишним никогда не будет! Почитайте и киньте ссылочку тем, кто еще полон сомнений!

Антипрививочники подорвали доверие к спасительным инъекциям. Когда-то изобретение вакцины победило смертельные болезни, теперь же они могут взять реванш. Всему виной недостаток знаний.

Разбираемся, что такое прививки, как они работают и почему мир стал лучше с их появлением.

Зачем нужны прививки?

Это лучший метод для профилактики опасных инфекций. Вакцинация спасает людей от столбняка, коклюша, кори, краснухи и других болезней. Еще сто лет назад именно инфекционные заболевания были главной причиной смертности во всем мире. Сегодня картина изменилась кадинальным образом. На первое место давно уже вышли хронические недуги. Добиться этого удалось во многом именно благодаря прививкам.

Как работает вакцина?

Человеку вводят минимальную дозу агента — возбудителя заболевания. Иммунитет реагирует, как будто проходит инфекция. Формируются антитела, запоминающие информацию об агенте. В результате организм готовится к борьбе в следующий раз, когда придет настоящая угроза извне.

При этом способы введения агентов различны: внутрикожно, подкожно, внутримышечно и даже через рот или нос.

О каких агентах идет речь? Это какие-то микроорганизмы?

Некоторые вакцины и вправду содержат микроорганизмы: живые ослабленные или предварительно убитые. Иногда используются токсины бактерий и вирусов, например, против дифтерии и столбняка.

Бывают и «искусственные» прививки, без участия живых организмов. Здесь помогает генная инженерия. Таким образом спасают, например, от гепатита B.

От каких болезней в итоге нужно быть привитым?

Детей прививают от туберкулеза, дифтерии, коклюша, полиомиелита и других болезней. В отдельных случаях прививают и взрослых, например, при отсутствии сведений о вакцинации в детстве. Существует подробный список прививок.

Интересно, что для отдельных граждан предусмотрены специальные прививки. Так, лесников обезопасят от бешенства, а коммунальщиков — от брюшного тифа.

Вакцина от гриппа нужна?

Желательно. Грипп относят к серьезной болезни, от которой каждый год гибнет от 300 до 500 тыс. человек во всем мире, по данным ВОЗ. В зоне риска беременные, дети, пожилые люди с плохим здоровьем и носители хронических заболеваний.

Традиционно вакцинацию от гриппа проводят осенью. Эксперты ВОЗ считают, что привиться не поздно даже в период, когда вирус активно циркулирует. Например, в Петербурге сезон гриппа пока не начался, однако февраль может принести сюрпризы.

Вместе с тем в том же Петербурге вдвое выросло число заболевших корью. Это заразная инфекция, которую можно подхватить от контакта с другими людьми, например в отпуске. Единственное спасение — вакцина. Вспышки кори наблюдают в тех странах, где снижается число привитых людей.

Как-то можно проверить, привит ли я и от чего?

На руках наверняка есть сертификат о прививках. В него вносят сведения на основе других документов: медицинской карты и истории развития ребенка.

На случай утери сертификата стоит обратиться в районную поликлинику. Сотрудники свяжутся с архивом и восстановят сведения.

Документ на руках. Что понадобится для вакцинации?

Прививки делают, например, в районных поликлиниках по месту жительства, причем бесплатно. С собой стоит взять полис ОМС и паспорт. Предварительно вас запишут к терапевту, который даст необходимую консультацию и предупредит о противопоказаниях.

Бывают противопоказания к прививкам?

Согласно методическим указаниям главного врача РФ, к противопоказания относят, например, злокачественную опухоль, проблемы с нервной системой, недостаточная масса тела ребенка, тяжелые формы аллергии и в некоторых случаях — беременность. Подробности обязательно сообщит врач на приеме перед прививанием.

Все не так сложно, как казалось. Однако делать прививки все равно страшно...

Это закономерно. Недобросовестные СМИ и антипрививочное движение сделали многое, чтобы раздуть проблему. Тут и там сообщается об осложнениях и даже смертельных случаях в результате вакцинации.

Разве это необоснованно?

Именно так. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) неоднократно выступала с заявлениями по этому поводу.

Во-первых, любая сертифицированная вакцина проходит испытания и только затем признается пригодной к использованию. Даже после выведения на рынок неизбежны повторные проверки.

Во-вторых, показательна статистика. Прививки приводят к осложнениям обычно в одном случае на миллион вакцинаций. При этом не зарегистрировано ни одного случая смерти.

Любое неблагоприятное проявление после иммунизации называют побочным проявлением.

Например?

Такие проявления делят на несерьезные и серьезные. К первым относят боль, отек, покраснение в месте инъекции, повышение температуры, потерю аппетита. Подобные симптомы не повод для паники и проходят быстро, хотя в случае беспокойства стоит обратиться к врачу. Обычно недуг проходит за несколько дней.

К серьезным же проявлениям относят так называемые осложнения. К примеру, вакцина против коклюша, дифтерии, столбняка может привести к энцефалопатии. У больного в результате поражается мозг. Статистика, впрочем, говорит за себя: один случай на миллион доз.

Другой пример. Неврит плечевого нерва может случиться у пациента, привитого от столбняка. Болезнь сопровождают боль и потеря подвижности руки. Такой недуг возможен в 5-10 случаях на 1 миллион вакцин. Судите сами.

Полный список осложнений приводят в Методических рекомендациях по выявлению, расследованию и профилактике побочных проявлений после иммунизации.

Но ведь даже ученые говорили, что вакцинация приводит к аутизму...

В 1998 году исследователи опубликовали работу, в которой обнаружили возможную связь между введением одной из вакцин и развитием аутизма. В итоге независимые ученые указали на серьезные ошибки и намеренные искажения в исследовании. ВОЗ подтвердила: между прививками и аутизмом отсутствует связь.

Вопреки научным доводам, десятая часть россиян считает вакцинацию опасной. Во многом это заслуга антипрививочников, которые обосновались в соцсетях.

С ними как-то борются?

Да. Власти, например, выпускают познавательные брошюры и организуют просветительские мероприятия.

Не остаются в стороне и частные организации. Так, осенью 2019 года «ВКонтакте» включила предупреждения о недостоверном контенте. Теперь, когда пользователь переходит в сообщество антипрививочников, соцсеть сообщает об опасном контенте и предлагает уйти с нежелательной страницы. Вместо этого становится доступной ссылка на материалы ВОЗ.

Мода не прививаться имеет своих последователей. Даже в ближайшем окружении практически каждый человек может найти рьяных антипрививочников. Но принимая решение прививаться или нет, а особенно если это касается детей, стоит вспомнить, от каких опасных, буквально выкашивающих людей заболеваний смог избавиться мир благодаря вакцинации. Поступки относительно здоровья всегда должны быть взвешенными, ведь на кону бывает самое ценное, что есть на свете, - жизнь.

По инф. rosbalt.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

ПОХОЖИЕ ПУБЛИКАЦИИ - ЧТО ЕЩЕ ВАС ИНТЕРЕСУЕТ?

ПОЛЕЗНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ О ЗДОРОВЬЕ И АКТИВНОМ ДОЛГОЛЕТИИ