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В Перми уволили врача «скорой», протащившего пациента по земле
По инф. rosbalt.ru   
02 Марта 2020 г.
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В Березниках в Пермском крае после скандала с фельдшерами, которые волокли пациента без сознания до машины по земле, уволили главного врача станции «скорой помощи».

Под Пермью главврача «скорой» уволили после инцидента с пациентом, которого волоком тащили по грязи

Как сообщили в краевом Минздраве, проверка по данному факту показала, что «были грубо нарушены стандарты и порядок оказания медицинской помощи». В итоге был уволен главврач станции скорой помощи Березников, а фельдшеров оштрафовали.

Ролик появился 24 февраля в соцсетях. На кадрах видно, как несколько врачей волокут по земле и пытаются затащить в автомобиль мужчину, которому стало плохо. На вопрос прохожих, почему медики не используют носилки, один из фельдшеров сказал, что носилки нужны для больных, а не для грязных.

Вот и справедливое окончание этой скандальной истории. В самом деле, в беспомощном состоянии может оказаться любой человек, но это не означает, что к нему нуно относиться, буквально, как к мешку с картошкой.

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По инф. rosbalt.ru

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