В Москве пройдет апрельский "фестиваль трамваев"

В субботу, 20 апреля, вагоны разных лет проедут по центральным улицам Москвы, а с 12:00 до 15:00 на Чистопрудном бульваре развернется выставка старинных трамваев.

Как рассказал гендиректор ГУП «Мосгортранс» Леонид Антонов, московский парад трамваев приурочен к годовщине запуска в столице электрического трамвая 7 апреля 1899 года. Он проводится ежегодно, и 2019 год станет для него юбилейным — параду исполняется 120 лет.

Москвичей приглашают посмотреть на полюбившиеся ретромодели и новые экспонаты, которые город представит впервые. В их числе довоенный прицепной вагон серии «С», который воссоздали на Сокольническом вагоноремонтно-строительном заводе Мосгортранса, и два трамвая Татра Т3 — пассажирский трехдверный и служебный поливомоечный.

Также на выставке можно будет увидеть ретровагоны КТМ-1 и КТП-1, которые восстановили по образцам 1948 года, конку XIX века, вагоны «Ф», «КМ» и «КП» — первой половины прошлого столетия. Всего 18 трамваев. Каждый можно будет осмотреть изнутри и сфотографировать.

Традиционный пробег по городу начнется в 11:00 от трамвайного депо имени Апакова. Колонна пройдет по Шаболовке, Серпуховскому Валу, Даниловскому Валу, Дубининской и Новокузнецкой улицам, Большому Устьинскому мосту, Яузскому и Покровскому бульварам до Чистых прудов.

На месте установят сцену, и для гостей выставки выступят музыканты.

По инф. rosbalt.ru

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