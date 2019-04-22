В Москве отреставрируют особняк княгини Волконской и булгаковского Мастера 

В Москве началась реставрация особняка Волконской — фон Мекка в Чистом переулке. В этом доме жил булгаковский Мастер, ситают исследователи творчества писателя.

Как сообщается на сайте мэра и правительства Москвы, последний раз особняк реставрировали 30 лет назад. Сейчас дом снова нуждается в обновлении: потрескалась штукатурка на фасадах, местами обвалилась кирпичная кладка фундамента, прогнили деревянные ограждения балкона. Фундамент уже укреплен, восстановлена штукатурка на стенах и утраченные части лепнины. Решетка балкона временно демонтирована.

Одноэтажный каменный особняк построен в 1821 году в стиле ампир. В 1843 году фасад изменили: убрали лепнину, оконные проемы мезонина и первого этажа переделали в дверные. В 1896 году дом купила семья железнодорожных магнатов фон Мекк. Ко второй половине XX века здание пришло в аварийное состояние. Реставрировали дом в середине 1980-х.

Автор «Мастера и Маргариты» какое-то время жил в Чистом переулке вместе с женой Любовью Белозерской. Там Булгаков написал пьесу «Дни Турбиных» и повесть «Роковые яйца», и, по мнению литературоведов, именно в этот особняк Булгаков «поселил» своего Мастера.

По инф. rosbalt.ru

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