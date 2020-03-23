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В Москве готовы делать 10 тыс. тестов на коронавирус в сутки, рапортует мэр
По инф. rosbalt.ru   
23 Марта 2020 г.
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Московский оперативный штаб, отслеживающий ситуацию с распространением нового коронавируса, информирует о том, что городские лаборатории в сутки будут делать 10 тыс. тестов на эту инфекцию — примерно вдвое больше, чем ранее.

 

Сергей Собянин

Данные о числе проверок озвучил мэр Сергей Собянин. «Мы в течение недели, начиная с сегодняшнего дня, открываем девять городских мощных лабораторий, которые будут до конца недели тестировать уже около 10 тыс. лабораторных исследований», — отметил он.

Глава столицы подчеркнул, что, несмотря на то, что входящие в систему лаборатории Роспотребнадзора станции диагностики работали круглые сутки, их мощностей для 10-миллионной Москвы не хватает. В городе, по словам главного внештатного специалиста депздрава Александра Цибина, до этого насчитывалось 24 лаборатории, которые делают исследования на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).

Как сообщалось, за сутки коронавирус нашли у 33 жителей Москвы. Между тем, по словам заммэра Анастасии Раковой, восемь пациентов с коронавирусом по данным на субботу уже выписаны из больниц.

По информации Роспотребнадзора, по всей стране из-за подозрения на коронавирус под медицинским наблюдением остаются 36 тыс. 540 человек. Оперативный штаб сообщал, что в России 253 носителя нового вируса.

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По инф. rosbalt.ru

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