Уже и в Японии — случай пневмонии неизвестного типа

В Японии зафиксирован первый случай пневмонии неизвестного происхождения, передает агентство Kyodo со ссылкой на источники в правительстве.

По информации агентства, заболевший оказался китайцем, проживающим в префектуре Канагава. Анализы показали присутствие коронавируса нового типа, который был впервые обнаружен в городе Ухань в Китае. Известно, что житель Канагавы до болезни посещал Ухань. К настоящему моменту он уже выписан из больницы.

При этом правительство Японии заявило о создании специального отдела для сбора информации по поводу нового коронавируса при канцелярии премьер-министра.

Напомним, о вспышке в Китае пневмонии, вызванной неизвестным коронавирусом, сообщалось в конце декабря. К 11 января был зарегистрирован 41 случай заболевания, один человек скончался, несколько сотен человек, в том числе медицинский персонал, имевший тесный контакт с заболевшими, находятся под наблюдением.

По инф. rosbalt.ru

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