Ушла из жизни одна из "героинь" Санта-Барбары

В США на 87-м году жизни скончалась актриса Сьюзан Браун, известная российскому зрителю по роли Джанет Лейн в сериале «Санта Барбара».

Трагическую новость сообщило издание Hollywood Reporter со ссылкой на Франка Валентини — исполнительного продюсера сериала «Главный госпиталь», в котором Браун играла с 1977 года.

Коллеги актрисы по сериалу Кин Шрайнер и Жаклин Зимэн выразили соболезнования в Twitter.

Браун родилась 4 мая 1932 года в Сан-Франциско и начала сниматься в кино в 1955 году. Помимо «нескончаемой» «Санта-Барбары», она прославилась ролями в сериалах «Главный госпиталь» (General Hospital, 1963-2014), который был включена в «Книгу рекордов Гиннесса» как одна из самых продолжительных американских мыльных опер в истории. В 1979 году Браун была номинирована на премию «Эмми» за лучшую женскую роль второго плана.

По инф. rosbalt.ru

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