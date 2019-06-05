Ушел из жизни последний из восставших в Собиборе

МИД Израиля сообщил о кончине 96-летнего Семена Розенфельда, который был последним участником легендарного восстания в нацистском концлагере «Собибор» в Польше.

Пресс-секретарь МИД Эммануэль Нахшон напомнил, что в лагере смерти были уничтожены более 250 тыс. евреев, и никто из жертв не был забыт.

«Скончался Семен Розенфельд, последний из выживших узников «Собибора», — заявил Нахшон.

В 1943 году Розенфельд сражался с нацистами бок о бок с предводителем восстания Александром Печерским. Бунт узников «Собибора» считается единственным успешным восстанием в нацистских концлагерях.

По инф. rosbalt.ru

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