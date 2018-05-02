Невозможный побег: в российский прокат выходит исторический фильм Константина Хабенского «Собибор»

Ещё одну частичку памяти о событиях ушедшей войны подарит нам военно-историческая драма «Собибор». Свой режиссёрский дебют Константин Хабенский, исполнивший также главную роль в фильме, посвятил беспрецедентному случаю Второй Мировой – единственному успешному восстанию заключённых в одном из множества нацистских лагерей смерти.

История рассказывает нам о лейтенанте советской армии Александре Печерском, который в октябре 1943 года оказался в печально известном концлагере Собибор. Офицеру понадобилось всего три недели, чтобы спланировать сложнейшее интернациональное восстание пленных из стран Западной Европы и Польши. И, несмотря на жертвы, такой дерзкий и неожиданный ход увенчался успехом.

К сожалению, мало кто вспоминал об этом великом поступке простого советского солдата после войны. В СССР на подвиг восставших закрыли глаза, а сам Печерский был исключён из партии и лишён всяческих наград. На Западе в годы холодной войны притворились, будто ничего и не было – не будут же капиталисты восславлять достижения советского офицера. В Польше дела обстояли ещё хуже: местные выдавали выживших обратно в руки фашистской машины убийств.

Но немало лет прошло с момента тех событий, немало жестоких тайн открылось миру, а значит, о «Собиборе» можно говорить спокойно и не без нотки гордости за столь отчаянный поступок героев прошлого.

О достоверности картины можно не беспокоиться. На съёмки фильма создатели пригласили представителей Фонда Александра Печерского, а также семью советского офицера – дочь Элеонору Гриневич и внучку Наталью Ладыченко. Главные декорации создавались в полном соответствии с чертежами нацистского лагеря смерти. К тому же, основу фильму дала книга Ильи Васильева «Александр Печерский: прорыв в бессмертие», вобравшая в себя воспоминания инициатора восстания в «Собиборе».

Актёрский состав получился разношерстным. Помимо Константина Хабенского в фильме снялись американец Кристофер Ламберт, литовец Дайнюс Казлаускас, швейцарец Филипп Рейнхардт и другие именитые актёры со всего мира.

В Швейцарии военную драму «Собибор» смогут оценить 6 мая, а у нас к показу фильм представят чуть пораньше: уже 3 мая можно будет проследить за успешным восстанием в одном из самых жестоких концлагерей Второй Мировой.

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