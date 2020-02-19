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Ученые предложили изменить высоту полета самолетов. Зачем? Во благо климата

По инф. rosbalt.ru   
19 Февраля 2020 г.
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Ученые считают, что высоту полета самолетов следует изменить ради борьбы с глобальным потеплением. По их мнению, это позволит сократить вредное влияние авиации на климат на 56%. (В борьбе с глобальным потеплением, как говорится, все средства хороши. - прим. МГ.)

Высоту полета самолетов предложили изменить из-за глобального потепления

Самолеты оставляют в атмосфере инверсионный след из кристалликов льда. Они часами не рассеиваются и не дают теплу отражаться от Земли, а ночью возвращают отражающееся от поверхности тепло.

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Оказалось, что можно избавиться от самых стойких инверсионных следов, если немного изменить высоту полета. При этом такая мера затронула бы лишь небольшую часть рейсов, в основном во второй половине дня.

По инф. rosbalt.ru

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