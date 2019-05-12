Ученые обобщили данные: как человек изгадил свою планету за последние полвека

За последние 50 лет деятельность человека привела к исчезновению или сокращению численности ряда живых организмов и видов растений. К такому выводу пришла группа экспертов по биоразнообразию и экосистемным услугам в составе 455 ученых и экспертов.

Исследователи изучили около 15 тыс. научных и государственных источников информации и пришли к выводу, что за полвека продуктивность планеты снизилась на 23%. Примерно миллион видов животных и растений находятся на грани исчезновения, под угрозой оказались 40% амфибий, 33% кораллов и треть морских млекопитающих.

Три четверти природных ресурсов на земле и 66% в море были трансформированы под нужды человека, уточняют эксперты. По их подсчетам, ежегодно в воды океана сбрасывается до 400 миллионов тонн тяжелых металлов и токсичных промышленных отходов. Если не остановить этот процесс, то последствия для планеты в скором времени могут быть катастрофическими, предупреждают ученые.

По инф. rosbalt.ru

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