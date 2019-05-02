Ученые из Гарварда еще раз подтвердили пользу рыбных блюд

Жирные кислоты, содержащиеся в морской рыбе, полезны для здоровья сердца. Регулярное употребление этого продукта заметно снижает шансы преждевременной смерти от инфарктов или других болезней сердца и сосудов, считают ученые из Гарвардского университета.

Еще о полезном питании - по ссылке.

Новые исследования показали, что эффект от рыбы становится еще выше, если она заменяет вредную пищу, в том числе мясо с большим количеством жира. Употреблять рыбу ученые советуют хотя бы два раза в неделю.

Рыба содержит легкоусвояемый белок и быстро переваривается, не оставляет большого количества отходов, а также снижает уровень холестерина в крови. В рыбе содержатся, марганец, цинк, селен, железо, магний, фосфор и витамины A, D, E, F, йод и фтор.

По инф. rosbalt.ru

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