У Инны Чуриковой — юбилей!

Президент РФ Владимир Путин поздравил народную артистку СССР Инну Чурикову с юбилеем, сообщает пресс-служба Кремля.

В телеграмме говорится: «Вас — яркую, самобытную актрису, украсившую своим талантом множество замечательных фильмов и театральных постановок, — искренне любят миллионы людей в нашей стране. Они с огромным уважением относятся к вашему творчеству, ценят присущую вам доброжелательность и чувство внутреннего достоинства». Путин пожелал Чуриковой здоровья, благополучия и вдохновения.

Инна Чурикова родилась 5 октября 1943 года в башкирском Белебее. В 1965 году с отличием окончила Щепкинское училище. В кино начала сниматься в 1961 году, в 1968 после знакомства с режиссером Глебом Панфиловым стала его музой и женой, снявшись почти во всех его фильмах. Снималась у Никиты Михалкова, Марка Захарова, Петра Тодоровского, Михаила Швейцера, Андрея Кончаловского, Владимира Меньшова. Лауреат множества театральных и кинопремий, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».

По инф. rosbalt.ru

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