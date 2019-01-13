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У фигуриста Евгения Плющенко обострились спортивные травмы
По инф. rosbalt.ru   
13 Января 2019 г.
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У олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко обострились спортивные травмы. Спортсмен был доставлен в нейрохирургическое отделение одной из клиник Москвы с сильными болями в позвоночнике.

У фигуриста Евгения Плющенко обострились спортивные травмы

Плющенко уже испытывал проблемы со спиной и даже был вынужден сняться с соревнований на Олимпийских играх 2014 года.

Сам фигурист и его супруга Яна Рудковская пока не комментировали эту информацию. Утром они поздравляли друг друга в соцсетях с 12-летием знакомства.

По инф. rosbalt.ru

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