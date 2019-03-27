Темпы роста цен на еду: опять Европу обгоняем!

Потребительские цены на продукты питания в России в феврале 2019 года повысились на 1% в сравнении с предыдущим месяце и на 2,5% — за первые 2 месяца с начала текущего года (к декабрю-2018).

При этом в странах Евросоюза цены на продукты питания за отчетный период поднялись в среднем на 0,5% (вдвое слабее, чем в РФ), а за январь—февраль — на 1,2%, следует из материалов Росстата.

Как констатирует ведомство, в феврале среди стран ЕС наиболее высокий прирост потребительских цен на продукты питания по сравнению с предыдущим месяцем был отмечен в Румынии, Венгрии, Болгарии и Финляндии (1,5-1,7%); по сравнению с декабрем 2018 года — на Кипре (4,6%), в Румынии, Словакии, Болгарии (3-3,5%).

Напомним также, что потребительские цены в России поднялись в феврале 2019 года на 0,4% относительно предыдущего месяца, а за 2 месяца с начала текущего года — на 1,5% (к декабрю-2018). В странах Евросоюза потребительские цены в среднем за февраль выросли на 0,4%, а с начала года была зафиксирована дефляция в 0,5%.

Добавим, что за минувший год потребительские цены в России выросли на 4,3% (декабрь к декабрю-2017), а по итогам 2017 года инфляция была зафиксирована на исторически минимальном уровне — 2,5%.

В Минэкономразвития (МЭР) РФ прогнозируют, что по итогам 2019 года инфляция будет на уровне 4,3%. При этом Банк России на прошлой неделе понизил прогноз годовой инфляции на конец текущего года с 5-5,5% до 4,7-5,2%.

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В целом состояние экономики России продолжает вызывать тревогу - прежде всего, в связи именно с ростом цен, за которыми не могут угнаться доходы, прежде всего это касается нас, пенсионеров.

По инф. rosbalt.ru

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