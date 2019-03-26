Так будет у России, наконец, "Восточный" космодром?

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что строительство космодрома Восточный в Амурской области обошлось российскому бюджету почти в 92 млрд рублей.

Рогозин пояснил: «Было потрачено 91,9 млрд рублей, сумма необработанных авансов — 25,2 млрд, то есть то, на что бумаг нет». При этом стоимость строительства второго стартового стола под ракету «Ангара» оценивается в 39 млрд рублей.

При этом глава «Роскосмоса» подчеркнул, что строительство космодрома завершено, дело лишь за формальностями: «Космодром построен. Просто он не может быть принят в эксплуатацию, потому что не хватает финансовой отчетности. Когда мы говорим, что из 19 объектов первой очереди завершено и принято в эксплуатацию пять, то эти пять — это самые крупные объекты».

Что касается оставшихся 14 объектов, «по некоторым из них нет просто отчетной документации, а некоторые действительно брошены Спецстроем, и по ним идут судебные разбирательства с целью вернуть деньги и достроить», заявил Рогозин (заметим для нашего пожилого читателя, не очень разбирающегося в хитросплетениях "кто есть кто": и Роскосмос, и Спецстрой - это совершенно государственные корпорации, которые сейчас судятся друг с другом по поводу "правильно ли потрачены деньги налогоплательщиков?" - прим.МГ).

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Polit.ru

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