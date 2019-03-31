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Столичные памятники Гоголю отреставрируют
По инф. rosbalt.ru   
31 Марта 2019 г.
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В год 210-летия Николая Гоголя начнется реставрация двух легендарных памятников писателю. Все работы специалисты будут проводить на месте и могут продлиться около двух лет.

В год 210-летия Николая Гоголя начнется реставрация двух легендарных памятников писателю

Как сообщили в пресс-службе Мосгорнаследия, в течение месяца реставраторы установят строительные леса и преступят к работам.

«Так совпало, что в год празднования 210-летия одной из самых загадочных фигур отечественной литературы — великого русского писателя, поэта и драматурга Николая Васильевича Гоголя, мы начинаем реставрацию двух главных посвященных ему монументов», — отметил глава ведомства Алексей Емельянов.

По его словам, реставраторы устранят потеки, трещины, мелкие дефекты литья, коррозию, сажистые загрязнения, сколы, отслоения, солевые натеки, загерметизируют швы между барельефами и постаментом. На одном из памятников заменят аварийные плиты, отремонтируют железобетонное основание, очистят и промоют его элементы.

На Гоголевском бульваре кроме самого памятника специалисты отреставрируют фонари и ограду монумента.

Как напомнил Емельянов, первым был открыт памятник Гоглю на Никитском бульваре. В этом году ему исполнилось 110 лет. Изначально именно он стоял на Гоголевском бульваре, но потом его посчитали слишком грустным и спустя полвека заменили монументом работы скульптура Николая Томского.

По инф. rosbalt.ru

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