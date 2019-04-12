Поговорите-ка с детьми и внуками: а их зарплаты — выросли на 7%, как уверяют власти?

Глава Минтруда РФ Максим Топилин заявил, что реальные заработные платы россиян стали больше в 2018 году на 6,8%.

«В прошлом году увеличилась реальная заработная плата на 6,8% — это самый высокий показатель с 2012 года», — отметил Топилин на расширенном заседании коллегии ведомства.

Ранее в Минэкономразвития ухудшили прогноз по росту реальных зарплат в России в текущем году. Теперь показатель составляет 1,1% вместо 1,4%. Прогноз на 2020 год слегка улучшился — до 2% (было — 1,9%). В 2021—2024 годах МЭР прогнозирует показатель роста реальных зарплат в 2,7%.

Напомним, что в последнее время в России резко упало доверие к официальной статистике. С одной стороны, населению бодро докладывают о росте его, населения, доходов. С другой стороны, когда статистики фиксируют что-то, неприятное властям - та делает вид, что ничего не понимает (как это произошло с данными о скромных возможностях людей обновить обувь и реакцией на это президентского пресс-секретаря Дмитрия Пескова). С третьей стороны, именно статистика все-таки служит ориентиром для определения государственной политики по таким вопросам как борьба с бедностью...

А что остается нам? Да элементарное, видимо: наводить справки - у работающих знакомых, у детей-внуков: есть ли в каких-то отраслях и городах этот самый рост зарплат? Наверное, где-то и есть...

По инф. rosbalt.ru

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