ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Мужчина умер у забора больницы... Помощь так и не подоспела...
По инф. rosbalt.ru   
13 Июня 2019 г.
Изменить размер шрифта

В Москве проводится доследственная проверка после того, как мужчина скончался возле больницы, не дождавшись помощи.

Мужчина умер у забора больницы... Помощь так и не подоспела..

Молодому мужчине стало плохо прямо у забора одной из городских больниц на юго-востоке Москвы. Он умер на месте. Что стало причиной смерти, неизвестно. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по городу.

«В рамках процессуальной проверки будет дана правовая оценка действиям сотрудников медицинского учреждения по ст. 124 УК РФ», — отмечается в сообщении.

С людским равнодушием мы сталкиваемся в жизни нередко, что уж говорить. Этот пример — живая иллюстрация. Спрашивается, почему не выйти и не помочь, если видишь, что человеку плохо? Ответ часто бывает банальный: нас не касается. Но на деле коснуться это может каждого, поэтому давайте будем внимательны и добры друг к другу.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 