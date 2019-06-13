Мужчина умер у забора больницы... Помощь так и не подоспела...

В Москве проводится доследственная проверка после того, как мужчина скончался возле больницы, не дождавшись помощи.

Молодому мужчине стало плохо прямо у забора одной из городских больниц на юго-востоке Москвы. Он умер на месте. Что стало причиной смерти, неизвестно. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по городу.

«В рамках процессуальной проверки будет дана правовая оценка действиям сотрудников медицинского учреждения по ст. 124 УК РФ», — отмечается в сообщении.

С людским равнодушием мы сталкиваемся в жизни нередко, что уж говорить. Этот пример — живая иллюстрация. Спрашивается, почему не выйти и не помочь, если видишь, что человеку плохо? Ответ часто бывает банальный: нас не касается. Но на деле коснуться это может каждого, поэтому давайте будем внимательны и добры друг к другу.

Еще житейские истории: грустные и забавные, разные.



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По инф. rosbalt.ru

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