Скромный рыцарь. Вспоминая Александра Вокача

В лицо его знает каждый, а вот фамилию, возможно, не все вспомнят. Хотя Александр Вокач снялся в 60 с лишним кинокартинах. Среди них: «Эта веселая планета», «Хождение по мукам», «Два капитана», «Соловей», «Король Лир» и другие. К сожалению, написано и рассказано о нем крайне мало. «Это потому, что он был скромным человеком», – говорят о нем друзья.

В 1951 году Вокач успешно окончил ГИТИС. По распределению оказался в Калинине (ныне – Тверь). В местном драматическом театре познакомился с будущей женой – актрисой Татьяной Бизяевой.

– Мы сразу потянулись друг к другу, все-таки у нас много общего: оба москвичи, учились в столице.

Я закончила Школу-студию МХАТ, – рассказывает Татьяна Федоровна. – За разговорами и возникла у нас симпатия. Александр Андреевич не умел говорить слово «нет». И мне было из-за этого сложно – он всегда кому-то помогал. А я ворчала на него. Мне-то хотелось чаще находиться с ним рядом. А сейчас понимаю, что зря обижалась: он просто был хорошим человеком и не мог иначе.

– Александр Андреевич часто восторженно произносил: «Прелестно! Прелестно!», и мы за ним повторяли, – вспоминает актриса Тверского драматического театра Наина Хонина. – Такая оценка жизни у него была. Мы все его очень любили. Вокач был романтиком, настоящим рыцарем. Помню, входил он в актерскую раздевалку, и как только там появлялась женщина, он каждой подавал пальто, помогал одеться.

Трогательный парторг

В кино Александр Вокач впервые сыграл в конце 1960-х – герцога Корнуэльского в фильме Григория Козинцева «Король Лир». Роль его супруги в кинокартине исполнила Галина Волчек. После премьеры Галина Борисовна пригласила артиста в труппу «Современника». В 1971 году Александр Андреевич и Татьяна Федоровна с одиннадцатилетним сыном переехали в Москву. Татьяна Бизяева устроилась в театре заведующей труппой.

Александр Вокач в роли Герцога Корнуэльского в фильме Григория Козинцева «Король Лир»

– В театре Саша одно время был парторгом, – рассказывает актриса «Современника» Елена Миллиоти. – Собирал взносы, пытался нас с мужем (актер Геннадий Фролов. – Ред.) уговорить вступить в партию. Это было так трогательно! Он старался не ради карьеры или престижа, просто наивно верил во всё это.

– Мы сдружились, когда ездили по стране с концертной бригадой, – рассказывает артист Виктор Тульчинский. – На гастролях Саша просил, чтобы с ним кто-нибудь жил, боялся оставаться один. Бывали случаи, когда он закрывался в номере и не мог открыть дверь, совсем как ребенок. Уже автобус пришел, чтобы забрать нас на спектакль, а он мечется в номере, кричит, переживает.

Благодаря кино артист стал узнаваем. Правда, на улице его часто принимали за Иннокентия Смоктуновского. Когда подходили за автографом, он скромно переспрашивал: «А вы меня со Смоктуновским не путаете?» Однажды Александр Андреевич рассказал об этом Иннокентию Михайловичу, и тот возмутился: «Я надеюсь, вы не пользуетесь этой путаницей?»

Картежник и выпивоха

Две страсти были у Вокача – рыбалка и карты. Обожал играть в преферанс и очень расстраивался, если проигрывал. На гастролях с коллегами могли сутками играть в гримерке, отвлекаясь только на спектакль. Говорят, даже выговоры получали за опоздание с выходом на сцену.

– Помню, мы поехали на гастроли в Мурманск, – вспоминает Виктор Тульчинский. – В поезде конечно же выпивали. Выходим на перрон. Александр Андреевич с палочкой в руке. Мы идем рядом, его жена Татьяна за нами. А вокруг – белые ночи, красиво. Саша восторженно развел руки: «Ты посмотри, какая красота!» Спотыкается и плашмя падает на перрон. Жена взяла его палочку, стоит над ним, строгая такая: «Всё, в последний раз на гастролях»... А однажды он пригласил меня к себе в новую квартиру. Мы купили какой-то импортной шикарной водки. Посидели, всё выпили. И тут он достает бутылку коньяка. Уговаривает выпить, я отказываюсь – пора домой ехать. Он наливает стопочку и говорит: «Знаешь, это слишком дорогой напиток, чтобы уговаривать». Вот эта фраза до сих пор ходит за кулисами нашего театра.

Умер, вспоминая о щуке

В 1987 году у артиста случился инфаркт. После болезни Александр Андреевич находился в потерянном состоянии, ограничивал себя во всём. Говорил жене: «Мне нельзя быстро идти! Это мне нельзя есть!» Всё время был в напряжении, чем расстраивал родных и друзей.

– Я посадила его перед собой и сказала: «Дорогой, ты хочешь до ста лет дожить? Почему ты так изменился? Надо жить на полную катушку», – рассказывает Елена Миллиоти. – И после нашего разговора Саша ожил, стал прежним.

Пережив инфаркт, Вокач снова много работал, играл в театре, снимался, ездил по стране с творческими вечерами. Свободное время проводил с семьей. Особенно любил старшую внучку. Говорил про нее: «Моя самая любимая женщина – Елена Андреевна».

– Саша, как заядлый рыбак, всегда мечтал вытащить огромную рыбу, – вспоминает Миллиоти. – И вот за полгода до смерти он поймал здоровую щуку, и потом всем о ней рассказывал. Саша и умер в студии на озвучании фильма, когда в перерыве делился с молодыми артистами воспоминаниями о своем улове. Во время разговора вдруг сполз со стула и закрыл глаза. И умер с улыбкой на лице.

Александр Вокач служил в армии мотористом на Сахалине в авиационных войсках. В его обязанности входило снаряжать бомбардировщики – подвешивать бомбы. Однажды во время полета система сброса не сработала и одна бомба осталась висеть на крыле. Летчик кое-как посадил самолет, хотя в любую минуту сам мог взорваться. Обвинили в произошедшем Александра Вокача – дескать, неправильно подвесил бомбу. Дело могло кончиться военным трибуналом. Но за солдата заступился командир. Он поехал в Москву и настоял, чтобы организовали специальную комиссию. Расследовав обстоятельства, пришли к выводу, что причиной происшедшего оказался заводской брак. Так юный Александр избежал трибунала.

По инф. sobesednik.ru

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