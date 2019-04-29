Скончался бывший глава Хакасии Алексей Лебедь

Правительство республики Хакасия сообщило о кончине бывшего главы региона — Алексея Лебедя, который был младшим братом известного генерала Александра Лебедя.

Лебедь руководил Хакасией в 1997—2009 годы, однако в последнее время жил в Москве, где и скончался в возрасте 64 лет. Причиной смерти называют внутреннее кровоизлияние.

Нынешний глава республики Валентин Олегович Коновалов дал поручение своему заместителю Юлии Вячеславовне Исмагиловой оказать помощь семье Лебедя.

Выражая свои соболезнования, Коновалов заявил, что Лебедь останется для всех примером целеустремленности и серьезного отношения к делу.

Отметим, что чиновник скончался накануне годовщины трагической гибели своего брата. Один из соратников Бориса Ельцина — Александр Лебедь — погиб при крушении вертолета 28 апреля 2002.

По инф. rosbalt.ru

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