Скандальное видео из больницы: медики за тортиком и шампанским. Больные дети ждут…

В Сети появилось видео, на котором алкоголь распивают медики Терской районной больницы в Кабардино-Балкарии в то время как больные дети ждут приема в коридоре. Автором ролика стала мать больного ребенка, которая ждала вместе с ним приема.

На кадрах видно, как женщина заходит в кабинет, а там за столом сидят врачи, которые пьют шампанское и едят торт. Врачи заявили, что обедают, при этом время — 11:00. Женщина решила пожаловаться заведующей педиатрическим отделением поликлиники, однако, зайдя в ее кабинет, она увидела, что та тоже «занята» — рассматривает косметику, планируя ее приобрести.

В Минздраве региона уже отреагировали. Там обещали наказать сотрудников, позволивших себе распитие спиртных напитков в рабочее время. Заведующей грозит увольнение, а в самом учреждении будет проведена проверка.

Увы, мы часто пишем о скандалах, в которые попадают люди (как правило, речь о чиновниках и других "сильных мира сего", ссылка). Не для того, чтобы "посмаковать подробности" - а чтобы убедить читателя: с хамством, разгильдяйством, заносчивым пренебрежением - можно и нужно бороться! Надо просто не бояться выносить ссор из избы. И требовать от людей элементарного выполнения своей работы - когда речь идет о служебных обязанностях!

По инф. rosbalt.ru

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