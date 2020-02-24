Скандальное видео из больницы: медики за тортиком и шампанским. Больные дети ждут…

В Сети появилось видео, на котором алкоголь распивают медики Терской районной больницы в Кабардино-Балкарии в то время как больные дети ждут приема в коридоре. Автором ролика стала мать больного ребенка, которая ждала вместе с ним приема.
На кадрах видно, как женщина заходит в кабинет, а там за столом сидят врачи, которые пьют шампанское и едят торт. Врачи заявили, что обедают, при этом время — 11:00. Женщина решила пожаловаться заведующей педиатрическим отделением поликлиники, однако, зайдя в ее кабинет, она увидела, что та тоже «занята» — рассматривает косметику, планируя ее приобрести.
В Минздраве региона уже отреагировали. Там обещали наказать сотрудников, позволивших себе распитие спиртных напитков в рабочее время. Заведующей грозит увольнение, а в самом учреждении будет проведена проверка.
Увы, мы часто пишем о скандалах, в которые попадают люди (как правило, речь о чиновниках и других "сильных мира сего", ссылка). Не для того, чтобы "посмаковать подробности" - а чтобы убедить читателя: с хамством, разгильдяйством, заносчивым пренебрежением - можно и нужно бороться! Надо просто не бояться выносить ссор из избы. И требовать от людей элементарного выполнения своей работы - когда речь идет о служебных обязанностях!
В Сети появилось видео, на котором алкоголь распивают медики Терской районной больницы в Кабардино-Балкарии в то время как больные дети ждут приема в коридоре. Автором ролика стала мать больного ребенка, которая ждала вместе с ним приема.
24 февраля 1466 года в Бельгии состоялась первая в истории лотерея — розыгрыш, который устроила в Брюгге вдова художника Яна Ван Эйка в 25-ю годовщину смерти мужа. Попытать счастья получить денежный приз мог каждый, купивший билет. Сбор был предназначен для городских бедняков.
В Екатеринбурге жители района Краснолесье выступили с обращением к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. Они рассчитывают, что в новом составе правительства вопросам экологии будут уделять повышенное внимание. Горожане вот уже несколько лет борются за сохранение местного лесопарка — Березовой рощи.
В городе Хвиде-Санде на западе Дании в возрасте 78 лет умер дизайнер компании-производителя игрушек Lego и создатель знаменитой мини-фигурки человека Йенс Нигард Кнудсен, сообщает агентство France-Presse.
Бюллетень для общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию будет «очень простым». В нем будет только один вопрос: «Согласны ли Вы с поправками в Конституцию РФ?» и ответы «да» или «нет». Об этом рассказал журналистам сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Основной закон и глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
22 февраля в США при попытке осуществить полет на самодельной ракете во время съемок научно-популярной программы погиб американский астронавт-любитель Майкл Хьюз по прозвищу Безумный Макс, который придерживался мнения, что Земля плоская, сообщает Science Channel.
"(...) Фасад из красного кирпича на тихой улице недалеко от бульварного кольца Москвы. Здесь, в бывшем здании Евангелической больницы, располагается отдел исследований мозга, наследник вековой научной истории, в настоящее время объединяющий несколько лабораторий высокого уровня, занимающихся изучением мозга и его патологий. Это место также известно тем, что здесь размещены две уникальные коллекции: "Музей эволюции мозга", где представлены тысячи образцов животного и человеческого происхождения, и особенно "Пантеон мозга", в котором хранится головной мозг более двадцати великих деятелей СССР в сфере науки, культуры и политики, в том числе Ленина и Сталина. Изданию Le Figaro была предоставлена редкая возможность посетить это место, долгое время остававшееся недоступным и секретным.
Ученые выяснили, что рак мочевого пузыря можно диагностировать с помощью простого биомаркера в моче. Он может указывать на наличие заболевания за 10 лет до появления симптомов, сообщает UfaTime со ссылкой на материалы исследования из EbioMedicine.
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