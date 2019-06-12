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Сибиряк умудрился украсть... дорогу
По инф. rosbalt.ru   
12 Июня 2019 г.
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В Томской области мужчину задержали за кражу дорожных плит.

В Томской области украдена часть дороги. Бывает же!

Как рассказали в полиции, мужчина, у которого был КАМАЗ с манипулятором, приехал на 35-й км дороги Катайга — Степановка. При помощи манипулятора он загрузил в машину 52 дорожные плиты и увез на промплощадку в поселке Белый Яр.

На следующий день мужчина узнал, что его ищет полиция, погрузил часть украденного — 35 плит — в КАМАЗ, вывез их обратно на 35 километр и уложил на автодорогу. Ущерб составил 130 тыс. рублей, но был возмещен полностью — остальные плиты нашли и вернули на место.

Тем не менее не судимому жителю Верхнекетского района грозит уголовное наказание за кражу. Зачем связывался?

По инф. rosbalt.ru

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