Штирлицу вернут свастику: правительство поддержало поправку в не очень умный закон

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала документ, допускающий использование нацистской символики в учебно-просветительских целях.

Законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты в части совершенствования правового регулирования использования нацистской символики в произведениях науки, литературы, искусства» был внесен группой депутатов в Госдуму в декабре 2018 года. По замыслу авторов документа, условием демонстрации символики должно стать «осуждение нацизма, формирование негативного отношения к идеологии нацизма и отсутствие признаков пропаганды или оправдания нацизма».

Уточняется, что в случае сворачивания законопроекта среди запрещенных картин могут оказаться фильм М. Ромма «Обыкновенный фашизм» (1965 г.), сериал Т. Лиозновой «Семнадцать мгновений весны» (1973 г.), киноэпопея Р. Кармена «Великая Отечественная война. Неизвестная война» (1978 г.) и другие фильмы о войне.

Суть же проблемы в том, что ранее, в совершенно праведной борьбе с проявлениями неонацизма и фашизма, законодатели запретили вообще любое публичное появление символики нацистской Германии - не разбираясь с контекстом. А контролирующие органы, привыкшие слепо следовать букве закона, ударились в репрессии по отношению к любой демонстрации подобных символов - будь то даже антифашистские плакаты или карикатуры с Гитлером. В результате, скажем, в образе любимого всеми нами Штирлица-Исаева - начали исчезать повязки со свастикой на нарукавной повязке (редакторам СМИ к чему неприятности?)

Но если, вдуматься поглубже, то ситуация выглядит еще более маразматичной. Да, в РФ - запрещена публичная демонстрация свастики (вас доставят в полицию за футболку или плакат с ней). Но, скажет рано или поздно какой-нибудь молодой человек: а откуда мне было знать, что этот вот значек - именно свастика? Слово - знаю, закон читал... Но ведь мне ее никогда не показывали! Это ведь запрещено... И возразить будет невозможно.

Потому что действительно нельзя бороться с какими-то знаниями - запрещая ознакомление с ними. Со знаниями вообще бороться нельзя путем запретов на них. Это никогда и ни к чему хорошему человечество не приводило. И в фашистской Германии тоже...

Polit.ru

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