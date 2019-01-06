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Штаты: у идеи использовать человеческий прах как компост нашлись первые сторонники
По инф. "Аргументы Недели"   
06 Января 2019 г.
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В Соединённых Штатах могут рассмотреть законопроект, согласно которому человеческие останки можно будет использовать в качестве удобрения. Некоторые жители страны уже приняли эту идею с энтузиазмом.

В Соединённых Штатах могут рассмотреть законопроект, согласно которому человеческие останки можно будет использовать в качестве удобрения.

Одним из первых идею поддержал сенатор штата Вашингтон Джейми Педерсен. Он заявил, что собирается вынести этот вопрос на рассмотрение в законодательном собрании штата, пишут "Аргументы недели".

Компостирование человеческих останков представляет собой превращение тел усопших в удобрение. Педерсен уверен, что такое решение будет полезным как для экологии, так и для экономики.

Несмотря на этическую сторону вопроса, странный законопроект уже нашёл отклик среди общественности. Некоторые жители США согласны "стать деревом" после своей смерти. В случае принятия законопроекта, Вашингтон станет первым штатом, где будет разрешено компостировать человеческие останки.

По инф. «Аргументы недели»

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