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Шарль Азнавур госпитализирован — но его жизнь вне опасности
По инф. "Аргументы Недели"   
18 Мая 2018 г.
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Легендарный шансонье Шарль Азнавур был экстренно госпитализирован во французском городе Ним. Напомним, что в настоящий момент артист, которому 93 года, все еще активно гастролирует по всему миру.

Шарль Азнавур

Согласно последней информации, Азнавур упал в собственном доме, который расположен в городе Ним на юге Франции, и сломал руку. Как отмечает французская пресса, врачи осмотрели артиста и заявили, что у него повреждена плечевая кость. Жизни шансонье ничто не угрожает, передают "Аргументы Недели".

Напомним, что в конце прошлого месяца Шарль Азнавур должен был выступить в Санкт-Петербурге и Москве, однако в последний момент отменил концерты из-за плохого самочувствия.

Поддержим замечательного певца, еще разок послушав его песни!

Шарль Азнавур - в фонотеке портала для пожилых Мои года:

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