Сейчас ему 128, а хочет прожить до 200: в Таиланде нашли супердолгожителя

В документах тайца Она Парнчомпху сказано, что он родился в 1891 году. Это значит, что уже мужчине 128 лет!

О долгожителе, который на 15 лет старше старейшего на Земле мужчины, немца Густава Гернета, написало местное издание Thaiger. Предполагается, что историю Она проверят специалисты Книги рекордов, чтобы это было официально зафиксировано.

Таец женат на 70-летней женщине и хочет прожит до 200 лет.

RT @The_PattayaNews: https://t.co/auPt6zZMqQ A man in rural Thailand has claimed and brought forward what he says is proof to being the oldest living person ever. #thailand #pattaya — Warren Gerdes (@PopeKael) 27 августа 2019 г.

Известие о тайце радует и вдохновляет. Значит, имеются возможности у человеческого организма жить так долго, значит, точно есть к чему нам всем стремиться. А чтобы взять у жизни лишние годы, конечно, нужно стараться: закаливать организм, давать ему посильные физические нагрузки, придерживаться разумного пищевого поведения, снабжать себя витаминами и т.д.

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По инф. rosbalt.ru

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