Сейчас ему 128, а хочет прожить до 200: в Таиланде нашли супердолгожителя

В документах тайца Она Парнчомпху сказано, что он родился в 1891 году. Это значит, что уже мужчине 128 лет!

О долгожителе, который на 15 лет старше старейшего на Земле мужчины, немца Густава Гернета, написало местное издание Thaiger. Предполагается, что историю Она проверят специалисты Книги рекордов, чтобы это было официально зафиксировано.

Таец женат на 70-летней женщине и хочет прожит до 200 лет.

